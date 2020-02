Kraftig strøm tvinger færge til at sejle tilbage - aflyser flere afgange

Færge prinsesse Isabella måtte vende snuden om i dag, da kaptajnen var nervøs for at sejle på grund.

Opdatering klokken 17.45 fortæller Samsø Rederi til TV2 ØSTJYLLAND, at også færgeafgangene klokken 18.15 fra Samsø og 19.30 fra Hou bliver aflyst. De fastholder dog de to sene afgange klokken 20.45 fra Sælvig og klokken 22.00 fra Hou.

Passagerer, der var med færgen Prinsesse Isabella med ankomst i Hou Havn kl. 11.45, bliver sejlet tilbage til Sælvig på Samsø.

På grund af kraftig strøm uden for havnen, måtte kaptajnen afbryde anløbet.

Det oplyser Samsø Rederi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Se vejrkortene - her rammer stormen i dag

Strømmen i Hou Havn var så stærk, at da kaptajnen skulle dreje færgen ind på plads, så tog strømmen fat og flyttede hele færgen adskillige meter, siger færgedirektør Carsten Kruse til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor valgte kaptajnen at vende færgen om og sejle passagerer og biler tilbage mod Samsø.

- Strømmen var mere en dobbelt så kraftig, som prognoserne havde meldt ud, og når det så bliver blandet med enorm kraftig vind, så er det alt for risikabelt at sejle ind, siger færgedirektøren.

Læs også Oversigt: Det betyder blæsevejret for trafikken i Østjylland

Den kraftige strøm og stærke vind betyder også, at Samsø Rederi har set sig nødsaget til at aflyse fire afgange indtil videre. Der er tale om afgangene fra Sælvig klokken 13.15, klokken 15.45 og 18.15 samt afgange fra Hou klokken 14.30, klokken 17.00 og 19.30.

- Vi er i den situation nu, at vi er i kamp med strømmen, og stormen bliver også værre senere på dagen, så det er ikke sikkert, vi kan nøjes med at aflyse de fire afgange, siger Carsten Kruse.

Han oplyser dog, at Samsø Rederis to sene afgange - klokken 20.45 fra Sælvig og 22.00 fra Hou - stadig forventes at sejle.

Hvis man absolut skal fra Samsø i dag, så fortæller færgedirektøren, at sejlruten fra Ballen til Kalundborg på Sjælland sejler hele dagen.

- Vi har allieret os med kollegerne på Samsø-Kalundborg-ruten, og der er masser af plads på deres afgange klokken 14.05 og 17.35, hvis man enten skal til eller fra øen i dag, siger han.

Prinsesse Isabella-færgen klokken 11.45, der måtte vende om, er kommet sikkert i havn på Samsø igen.

Aflyste færgeafgange 2019 I 2019 have Samsø Rederi i alt 4878 gennemførte afgange

I løbet af hele 2019 måtte Samsø Rederi aflyse 22 afgange Kilde: Samsø Rederi

TV2 ØSTJYLLAND hører meget gerne fra folk, der oplever stormvejret på nært hold. Send jeres billeder og video til redaktion@tv2oj.dk.