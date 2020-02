Efterlyste danskere på Puch Maxi - nu åbner legendarisk udstilling

Nogle vil kalde den en af verdens mest legandariske knallerter. Puch Maxi'en.

Det stak fuldstændig af, da vi efterlyste folks egne Puch Maxi-billeder og historier. David Olsen, Museumsinspektør

Derfor bliver den ikoniske knallert nu centrum for en helt ny udstilling, der netop er åbnet på Horsens Industrimuseum.

- Vi har helt tydeligt ramt en nostalgi for knallerter og måske særdeleshed i forhold til Puch Maxi, siger museumsdirektør David Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Til åbningen af den nye Puch Maxi-udstilling var der mødt mange knallertinteressrede op. Blandt andet Puch Maxi-klubben Rævehalerne.

- Vi synes, det er skide hyggeligt at ligge og rulle rundt i den danske natur og hænge ud med drengene. Det er ren mandehørm, siger Karsten Andersen, der er præsident i Rævehalerne.

Til åbningen af den nye udstilling var flere mødt op på deres gamle Puch Maxi'er.

Som en del af udstillingen efterlyste museet billeder af danskere på Puch Maxi. Og det skulle vise sig at blive en kæmpe succes.

Industrimuseet modtog nemlig flere en 250 billeder på under et døgn. Så mange henvendelser, at museumsinspektørens mailkonto ikke kunne følge med:

- Det vælter ind med mails. Efter jeg havde fået de første 200 billeder, brød min mailboks sammen. Så lige nu kan jeg ikke få adgang til dem, så jeg kan få skrevet tak til folk, sagde museumsinspektør David Olsen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Billederne bliver nu brugt til at udsmykke museets knallertværksted. I værkstedet kan børn selv samle 3D-printede modeller af Puch Maxi-motoren og på den måde lære om forbrændingsmotorer.

- Der har været så meget opmærsomhed, og det er jo helt forrygende. Det stak fuldstændig af, da vi efterlyste folks egne Puch Maxi-billeder og historier. Det har været et kig ind i danskernes fotoalbum fra firserne og frem, siger David Olsen.

Billedet Lotte Krogh på sin 15-års fødselsdag i snestorm og træsko er nu en del af udstillingen på Horsens Industrimuseum. Foto: Privatfoto

Selvfølgelig skulle jeg ud og køre knallert, selvom der var snestorm i Danmark. Lotte Krogh

Én af dem, der har fået sit Puch Maxi-billede udstillet på Industrimuseet er Lotte Krogh fra Stenløse. Og til åbningen af udstillingen var hun også med:

- Billedet er fra min 15-års fødselsdag, og selvfølgelig skulle jeg ud og køre knallert, selvom der var snestorm i Danmark. Og mine forældre sagde, at det var for glat, men jeg skulle ud, og jeg havde træsko på, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter flere år fik Lotte Krogh endelig lov til at prøve af køre på den legendariske Puch Maxi igen.

Også på TV2 ØSTJYLLANDs Facebookside delte brugere billeder af den gamle legende i hundredevis. Nogle af de bedste billeder er samlet herunder:

Finn Asserbo har lavet en Puch Maxi med jetmotor. Foto: Finn Asserbo

Dorthe Møller med hunden og en nyvasket knallert. Den kørte 45 km/t og kunne dermed køre fra drengene, selvom hun drømte om en 3-gears Puch. Billedet er fremkaldt i 1978. Foto: Dorthe Møller

Anne-Marie Davidsen og veninden Linda Petersen har lavet deres egen lille Puch Maxi-klub. Her er formand og næstformand på tur. Foto: Anne-Marie Davidsen

Flere har brugt deres Puch Maxi på bryllupsdagen. Her røg kjolen op i Tuborg-kassen, og ifølge Michelle Borum Paarup var det den bedste Puch Maxi-tur nogensinde. Foto: Michelle Borum Paarup

Billedet her er fra omkring 1987. Det viser Susanne Boysen Jepsens veninde, Connie, på en Puch Maxico, der var speciallavet til fodbold-VM i Mexico. Foto: Susanne Boysen Jepsen

Torben Andersen var en af foregangsmændene, da Puch Maxi-knallerten kom til Danmark. Her har han taget en Puch Hero med på tur i Indien. Foto: Torben Andersen

Elisabeth Busk brugte knallerten til og fra arbejde. Billedet her er fra 1970'erne. Foto: Elisabeth Busk

Flere steder i landet er der lavet Puch Maxi-klubber. Blandt andet de selvudnævnte "knallert-rockere" fra Lonesome Cowboys Midtjylland, der dog kun er til fis, ballade og masser af kys og krammere. Foto: Kevin Rahbek Petersen

Stianne Munkholm på sin Puch Maxi i 1985. Foto: Stianne Munkholm

Asger Holst Hellberg har indrettet et lille Puch Maxi-museum i sin kælder. Foto: Asger Holst Hellberg

Her er det Puch Sydfyn, der er taget ud i det blå. Foto: Oliver Laursen

Billedet her af Charlotte Elfving på Puch Maxi er fra 1981. Foto: Charlotte Elfving

