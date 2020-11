Ny undersøgelse fokuserer på unges liv under corona: Trivsel og social kontakt er under pres

De unges refleksioner blev indsamlet til en workshop under ledelse af projektpartner Prof MSO Jacob Sherson fra ScienceAtHome, hvor de unge først blev introduceret til det bredere samfundsmæssige perspektiv gennem dilemmaspillet Corona Minister og derefter vendte blikket indad til deres egen oplevelse af krisen.

Resultaterne er foreløbige og skal indgå i det videre arbejde i projektet ”Giv de unge ordet”, der bl.a. vil udvikle gode råd sammen med unge om, hvordan man som ung kan opretholde mental sundhed under en pandemi som corona.

Partnere bag projektet er Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, ScienceAtHome (Institut for Fysik og Astronomi/Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet), Science Museerne (Aarhus Universitet), The Animation Workshop/VIA University College og Akademiet for Talentfulde Unge|Midt.