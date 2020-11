Danmark modtager i første omgang op til 100.000 vacciner, siger Heunicke

Særlig opbevaring til vacciner

Men han vurderer dog over for TV 2, at Danmark i første omgang får mellem 50.000 og 100.000 vacciner.

- Og så vil vi modtage flere et par uger efter. Nogle af vaccinerne skal opbevares under særlige forhold. Dem har vi også købt ind til, og det er vi klar til at eksekvere på, forsikrer sundhedsministeren.

Ifølge Jan Pravsgaard, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, giver det god mening at centralisere vaccinationerne i de hvide testtelte.

- Når man gør vaccinerne klar, gælder hver ampul for 10 mennesker. Så man vil gerne sikre sig, at der faktisk står 10 mennesker klar, så vi ikke spilder en masse af de ampuller, vi køber hjem, siger han til TV 2.

Han understreger, at det vigtigste er at have en god infrastruktur på plads:

- Så vi kan opbevare vaccinerne koldt og få dem transporteret ud til teltene. Og så skal man have en eller anden form for bookingsystem, så de rigtige folk kommer på de rigtige tidspunkter.