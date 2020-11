Julen får ekstra stor betydning i år: - I krisetider rykker man tættere sammen

- Generelt er jul en tid, hvor fællesskab betyder rigtig, rigtig meget. Derfor er det helt tydeligt, at når der er en krisetid, så rykker man tættere sammen, man sørger for at holde fast i de i de ting, som giver os den fællesskabsfølelse, der er julen en af dem, siger Anna Wowk Vestergaard.

Når man går tilbage i historien og tidligere kriser, er det tydeligt at se, hvor meget højtider – særlig jul – betyder for os.

- Nogle af de erindringer, man hører fra både første og anden verdenskrig, handler om, at soldater i skyttegravene sørger for og insisterer på, at der skal være en form for jul, siger Anna Wowk Vestergaard.

Og den følelse kan Agnethe Baake fra Aarhus godt nikke genkendende til.

- Det er rigtig vigtigt at holde fast i traditionerne, når det ikke er så rart at bevæge sig uden for, siger Agnethe Baake fra Aarhus.