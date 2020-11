150 sportsfolk under samme tag: Østjysk hotel får travlt med at undgå smitte

Spillere er nervøse

Der er dog en risiko for smitte alligevel, lyder det fra overlægen.

- Der er ikke nogen bobler, der ikke kan sprænge. Der kan være nogle, der måske lige har en buket blomster med ind, hvor der er smitte på, så derfor er det utrolig vigtigt, at der er nogle, der holder øje med, at reglerne for boblen bliver overholdt, siger Lars Østergaard.

Kristina Jørgensen er en af de spillere, der skal bo på hotellet. Hun føler sig ikke helt tryg ved at skulle deltage i et EM under COVID-19 pandemien. Men hun mener samtidig, at forholdene er så gode, som de kan være.

- Jeg tror da, alle er nervøse, men jeg synes, DHF har arbejdet stenhårdt og skaffet os de bedst mulige forhold til ikke at blive smittede.