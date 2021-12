Ny smitterekord - antal indlagte stiger med 57

- Smitten er voldsom i øjeblikket. Det er udtryk for, at omikronvarianten dominerer, og den er så smitsom, at vi ikke kan kontrollere den, siger anæstesilæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen.

Er ikke bekymret for sammenbrud

Antallet af indlagte stiger med 57 til 579.

Det er dog langt fra rekordniveauet 4. januar 2021 med 964 indlagte coronapatienter.

- Antallet af indlagte er stadig til at håndtere, og det er det vigtigste. Og derfor er jeg ikke bekymret for, at vores sundhedsvæsen bryder sammen, siger Torben Mogensen.

Han mener, at vi kan takke vaccinerne for, at de coronasmittede ikke i så høj grad bliver syge og skal indlægges.