De kæmpede med flammerne i dagevis – men pludselig fik de et uventet opkald

Da tirsdag er blevet til onsdag, begynder det at stå klart, at branden i Pindstrup kan blive langvarig. Det er samtidig blevet tydeligt, at branden har et så stort omfang, at den ikke uden videre kan slukkes med vand.

I løbet af de ni slukningsdage lærer Morten Sønderby blandt andet, at han kan trække på kollegaer fra beredskaber over hele landet. På branddag to har de således selskab af en ingeniør fra Hovedstadens Beredskab, som hjælper med at analysere, hvilke muligheder beredskabet har i forhold til slukningen. Blandt andet muligheder og begrænsninger ved brug af skum, samt hvor meget vand der skal til for at slukke branden. Resultatet er ikke positivt.

- Beregningen lød, at vi skulle helt op at bruge omkring 50.000 liter vand i minuttet. Det er meget. Vi har 8000 liter i en tankvogn, så det svarer til, at vi skulle tømme seks tankvogne i minuttet. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre, siger Morten Sønderby og forklarer, at de derfor skifter fokus og undersøger en strategi om en kontrolleret nedbrænding.

I 2020 brød en stor brand ud i en affaldsoplagring ikke langt fra Roskilde. Branden endte med at vare i 10 uger – blandt andet fordi brandvæsnet foretog en kontrolleret nedbrænding. Den sjællandske løsning var at dynge jord op omkring branden, hvilket skubbede brandtemperaturen op i nærheden af 1100 grader med en mere ren forbrænding og lavere røgudvikling til følge. Beredskab & Sikkerhed holder derfor onsdag flere onlinemøder med beredskabet fra Roskilde for at høre om deres erfaringer.

To faktorer gør dog, at den strategi aldrig bliver forsøgt på Djursland. Dels er virksomheden interesseret i at få slukket branden så hurtigt som muligt, så de kan få gang i produktionen igen, og derudover er der en afgørende forskel fra affaldsbranden på Sjælland.

- Røg er generelt sundhedsskadelig, og folk boede omkring den, så vi kunne ikke sige, at det bare var fint at lade det brænde. Vi forlod derfor ret hurtigt princippet om kontrolleret nedbrænding, siger Morten Sønderby.