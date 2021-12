Blind pianist vinder ærefuld pris: - I musikmiljøet er det sekundært, at jeg er blind

Han forklarer, at det uden klaverspillet kan være akavet for ham at møde nye mennesker.

- Nogle gange kan folk godt blive intimiderede i starten, når de møder mig. Men det er jo i virkeligheden bare et handicap, så det er jo bare med at komme ud over det, hvor man er lidt forsigtig og tænker ’kan man godt spørge om de her ting?’, siger Malthe Jepsen.

- Så snart man er kommet ud over det, kan vi begynde at kende hinanden som mennesker, og det er i virkeligheden det, der er det vigtigste, siger han.