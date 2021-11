Heunicke indkalder ordførere til møde om coronasituationen

- I aften får vi formentlig et indblik i, hvad regeringen tænker, at der skal gøres for at dæmme ned for smitten, siger TV 2s politiske analytiker Jesper Vestergren.

Forventningen er, at ordførerne vil få indsigt i de indstillinger, Epidemikommissionen er kommet med til regeringen. Det er dog endnu uvist, da der ikke er tale om et møde i Epidemiudvalget, men et ordførermøde.