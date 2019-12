Guide: Ved du, hvad du skal skåle i nytårsaften?

VIDEO: Her kan du få et par gode råd til, hvordan du sabler en champagne.

Det kan være en jungle at finde de helt rigtige dråber, der passer allerbedst til nytårsaften - både hvad angår menuen, og når rådhusklokkerne ringer.

I Viby er der derfor vinsmagning hos SPS Wine denne lørdag. Her er der rig mulighed for at smage på dråberne inden den store aften.

- Når det nu er nytårsaften, skal det også være ordentligt. Er man gæst hos mig, får man ikke dårlig vin, siger Hans Meldgaard Arben, der er taget til lørdagens vinsmagning.

Den store guide

Har man derimod ikke mulighed for at tage til vinsmagning, har vi her samlet nogle anbefalinger fra et par østjyske vinsælgere:

Nytårstalen:

En af de første anledninger til at skåle nytårsaften, er når Dronning Margrethe holder nytårstale på Amalienborg.

- Her vil vi anbefale en tør champagne. For eksempel en brut, siger Thomas Østergaard Madsen, der er vinkonsulent hos Vinoble i Aarhus.

- Man bør unde sig selv og ofre en god, tør champagne. Tidligt på aftenen er ens smagsløg stadig intakte, så man kan få nogle flere nuancer, der er sværere at opnå i en mouserende vin, siger indehaver af Vinkyperen i Åbyhøj, Anders Prior Hansen.

Hvert år sendes Dronningens nytårstale direkte fra Amalienborg i København. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Forret:

Hvis man eksempelvis får fisk til forret er der også heriblandt stor forskel på, hvad man skal gå efter.

- Det afhænger af, om det er en lys eller mørk fisk. Ved lys fisk kunne det være en chablis, hvorimod det skal være en vin mere mere tyngde til mørk fisk, siger Thomas Østergaard Madsen.

- Man kan sagtens fortsætte med en tør champagne, men til skaldyr er en tør tysk riesling rigtig god, siger Anders Prior Hansen.

Vinkyperen anbefaler en tør tysk riesling til skaldyr. Foto: Simon Knudsen/Ritzau Scanpix

Hovedret:

Vinen til hovedretten afhænger også af flere ting.

- Vi oplever, at mange af vores kunder spiser oksekød til hovedret. Her anbefaler vi en kraftig rødvin - for eksempel fra Ribera del Duero i Spanien, siger Anders Prior Hansen.

Og fortsætter man med fisk til hovedret:

- Hvis man får torsk, vil en lækker chardonnay fra Bourgogne i Frankrig passe godt til.

En klassisk ret til nytår er nytårstorsken. Foto: Jakob Dall/NF/Ritzau Scanpix

Dessert:

Til desserten skal tørsten dog slukkes med dråber i den sødere afdeling.

- Vinen til desserten skal ofte være sødere end selve desserten, siger Thomas Østergaard Madsen fra Vinoble.

- Vi har forsøgt at genoplive Madeira vine til desserter med chokolade. Til den lettere dessert - for eksempel med frugt - anbefaler vi en mindre kraftig vin, for eksempel en Muscat vin, siger Anders Prior Hansen.

Til desserter med chokolade anbefaler Vinkyperen en Madeira vin. Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix

Når klokken slår tolv:

Sidst men ikke mindst skal der skåles, når rådhusklokkerne ringer.

- Her skal man have en sød champagne, en Demi Sec, siger Anders Prior Hansen.

- Hvis man skal have kransekage til, anbefaler vi en sød champagne, modsat til nytårstalen, siger Thomas Østergaard Madsen, vinkonsulent, Vinoble.

Får man kransekage, når året går på hæld, skal man gå efter en sød champagne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix