12-årige Liva droppede slik og sov ude i et år - nu har hun nået nyt mål

Liva har igen klaret en 'udfordring' i et helt år - og det er noget, hun har tænkt sig at holde også fremover. Foto: Lotte Lucerne/Privatfoto

Der er dem, der hvert år laver et nytårsforsæt, som måske ikke holder hele året ud. Og så er der de standhaftige.

Én af dem er 12-årige Liva Lucerne fra Aarhus.

Hun har nemlig - hele tre gange nu - formået at komme i mål med udfordringer, der hver varede et helt år.

Hun kan godt lide at sætte sig nogle ting for, og så er det noget, hun forfølger. Hun er meget kompromisløs. Lotte Lucerne, mor til Liva

Første gang, vi mødte Liva Lucerne var i marts 2018, hvor hun sov udenfor i et helt år for at få et eftertragtet spejdermærke.

- Mine venner siger, at jeg er lidt tosset og skør – men også ret sej, sagde hun dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Her har Liva Lucerne lavet rosmarinbrød over bål på ene sheltertur. Foto: Lotter Lucerne/Privatfoto

Efterfølgende stillede Liva Lucerne sig selv endnu en udfordring: Hun måtte ikke spise slik i et helt år. Også det lykkedes hun med. En stor udfordring for en dengang 11-årig - og mor var stolt.

- Det med at sætte sig nogle mål, og så gennemføre dem. Det er der mange der kunne lære noget af, både børn og voksne, sagde mor Lotte Lucerne for et år siden til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også 11-årige Liva sov udenfor i et år - nu har hun snart klaret ny test

Årets udfordring er mere end et nytårsforsæt

Man skulle tro, at de tidligere udfordringer ville være nok for et ungt menneske, men ikke Liva Lucerne. Siden årsskiftet har hun nemlig taget en ny udfordring op - men denne gang er det mere end bare et nytårsforsæt.

- Det er bevidst, for hun synes ikke, det skal være et tema med nytårsforsæt, men det sidste år har hun været vegetar, siger mor Lotte Lucerne i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Liva Lucerne har blandt andet lavet denne vegetarburger med en bønne-bøf til sin familie. Foto: Lotte Lucerne/Privatfoto

For den 12-årige er meget målbevidst, fortæller moren:

- Hun kan godt lide at sætte sig nogle ting for, og så er det noget, hun forfølger. Hun er meget kompromisløs.

Læs også Liva sover ude året rundt: - Det er koldt, men også hyggeligt

Liva Lucerne selv fortæller, at den nye kødfrie livsstil ikke har været så hård igen. Med undtagelse af to ting, hun særligt savner på tallerkenen.

- Bacon savner jeg. Og en pizza med pepperoni.

Liva Lucernes madpakke består blandt andet af frisk frugt og rodfrugter. Foto: Lotte Lucerne/Privatfoto

Eftersom den 12-årige stadig er i voksealderen sørger hun og familien dog for, at hun får den næring, hun har brug for. Derfor er der stadig æg og mælkeprodukter på menuen.

- Liva er god til at lave mad selv, og vi er blevet præsenteret for vegetarting, blandt andet bøffer med bønner. Hun er stadig vild med ost, og det er der jo gode proteiner i, siger mor Lotte Lucerne.

Læs også Mathilde er 'fucking høj': - Jeg vil altid rage op over mængden

Kostændringen betyder også, at Liva Lucerne fortsat vil være vegetar, når 2020 går i gang.