Nedrivningstruet kro får nye forpagtere - det skal der ske med den

Kalø Slotskro har fået to nye forpagtere - og de har flere nye planer for den gamle kro.

Skal den gamle slotskro rykkes ned til fordel for et topmoderne velkomstcenter?

Det spørgsmål har i årevis stået på dagsordenen i området ved Kalø Vig, og det har i særdeleshed delt vandene.

Kroen er et klenodie, så vi glæder os til at starte op og hilse på alle stamkunderne. Claus Andersen, ny forpagter af Kalø Slotskro

For mens mange holder af den gamle kro med den velkendte egnsret 'Kaløgryden', så besluttede byrådet i Syddjurs Kommune tilbage i april, at kroen kunne rives ned til fordel for opbygningen af et nyt velkomstcenter i området.

Læs også Efter debat om ikonisk slotskro: Nu kan den blive din

Den lange debat førte til, at forpagterne Inger og Luigi Pillon efter ti år bag kødgryderne valgte at sige stop.

Derfor søgte Naturstyrelsen for nyligt efter en ny forpagter til kroen, hvis skæbne endnu er uvis.

04:14 VIDEO: Syddjurs Kommune har besluttet at bygge et nyt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin. Forskellige modstandere af beslutningen mener, at velkomstcentret både vil gå ud over naturen og den nærliggende kro. Indslaget er fra 24. april 2019. Luk video

Og nu er det lykkedes at finde en ny forpagter. Eller rettere to.

- Mette og jeg har haft sommerhus i området i ti år, og kroen er et klenodie, så vi glæder os til at starte op og hilse på alle stamkunderne, siger den ene af to nye forpagtere, Claus Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Ikonisk kro står til nedrivning - nu er det endeligt vedtaget

Med 'Mette' menes der - ifølge ham selv - hans bedre halvdel, Mette Holme. Og de er garvede i restaurationsbranchen, for sammen har de allerede Grønvang Grill i Randers og Ebel-Å Grill øst for Randers.

Café med kendte is skal være omdrejningspunkt

Netop Grønvang Grill er kendt for deres særligt store isvafler, og de bliver også omdrejningspunktet, når de nye forpagtere åbner dørene til Kalø Slotskro.

- De gange, vi selv har været der, kunne man ikke få en is, fordi man står i kø, når der er så mange mennesker, så vi vil gerne lave et flow igennem caféen, så vi laver lidt det samme koncept som med Grønvang Grill med vores is og hjemmelavede guf, siger Claus Andersen.

01:03 VIDEO: Martin fra Randers sluger kæmpeis på fire minutter. Indslaget er fra 2017. Luk video

Et bedre flow igennem caféen betyder også, at selve kroen kommer til at se lidt anderledes ud. Forpagterne vil blandt andet åbne op for terrassen, så man kan nyde udsigten til vandet og slotsruinen.

- Vi samler is- og pølsehus med kroen og åbner op for selve kroen og laver den om med en disk, der går hele vejen igennem, så man kan få alt samme sted, siger han.

Læs også Ny lokalplan vedtaget: Slotskro lidt tættere på nedrivning

Selvom de nye forpagtere ikke tør love stamkunderne den velkendte 'Kaløgryde', så løfter de sløret for en lignende ret, som de vil kalde 'Molsgryden', så der også er lidt lunt på menuen.

Arbejdet med den nye café-kro er allerede gået i gang, og parret forventer at holde en stor åbningsfest den 27. marts 2020.

Claus andersen og Mette Holme ejer allerede Grønvang Grill i Randers (til venstre) og Ebel-Å Grill øst for Randers. Foto: Google Maps

Stor debat om velkomstcenter - og endnu ingen penge

Mens slotskroen inden længe åbner op for en ny sæson, så er dens fremtid endnu uvis. For et nyt velkomstcenter, der vil komme til at koste mellem 40 og 50 millioner kroner at etablere, er blevet godkendt af byrådet i Syddjurs Kommune.

Men selvom det første spadestik til velkomstcenteret skulle være taget i det kommende år, ser udsigterne til byggeriet længere ud.

Læs også Omstridt velkomstcenter har lange udsigter - ingen vil skyde penge i projektet

Tilbage i oktober kunne TV2 ØSTJYLLAND nemlig fortælle, at der endnu ikke er nogen, der har postet penge i projektet.

Selvom der hverken er opbakning fra investorer eller fra lokalområdet, tror Jørgen Blach, der er formand for Nationalpark Mols Bjerge, stadig på projektet.

- Jeg mener, at der stadig er masser af opbakning, man hører bare ikke så meget til det. Jeg er overbevist om, at det nok skal komme op at stå, sagde Jørgen Blach tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.