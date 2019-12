Fyrværkeri for op mod 75.000 kroner stjålet - for fjerde gang

Selvom julen er højtid for indbrud, så tyder det på, at nytår også er ved at være tyveknægtenes højtid. I hvert fald hvis man spørger Maki Sebastian Hadziantoniou og Michael Sørensen, der sælger fyrværkeri i Hadsten.

De er gået efter specifikt sortiment, og de har blandt andet åbnet en kasse med store batterier, som de ikke har taget med. Maki Sebastian Hadziantoniou, Hadsten

De har nemlig - for fjerde gang på få dage - fået stjålet nytårsfyrværkeri fra deres container med krudt. Senest natten til lørdag, hvor der er blevet plyndret fyrværkeri for op mod 75.00 kroner i udsalgspris.

- Min kollega Michael kørte forbi containeren i morges for at se til den, og han kan se, at den er brudt op og håndtagene vender ned, siger Maki Sebastian Hadziantoniou til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kan man se, hvordan containerdøren er brudt op. Foto: Privatfoto

Han har en stærk formodning om, at gerningsmændene har vidst præcist, hvad de gik efter.

- De er gået efter specifikt sortiment, og de har blandt andet åbnet en kasse med store batterier, som de ikke har taget med. Så for mig indikerer det, at det her er med henblik på videresalg, siger han.

Så sent som for to dage siden, 2. juledag, oplevede de også synet af en stort set tom container, da de kom hen til den.

- Den første gang blev vi ringet op af politiet, som havde fundet noget af vores sortiment efterladt i en lukket trailer på en rasteplads. Og anden gang, de havde havde været inde, har de stjålet nogle af vores attrapper, siger Maki Sebastian Hadziantoniou.

Desuden har de to kolleger også fået stjålet fyrværkeri fra et andet salgssted i Sabro. Tyverierne betyder, at ejerne nu vil lave en vagtordning om natten samt har sat GPS på deres sortiment.

Sådan så det ud inde i containerne, hvor tyveknægte har været på spil. Foto: Privatfoto

Flere tyverier i samme by

Et andet sted i Hadsten har 20-årige Mikkel Slumstrup og Marcus Palm har fået en hård velkomst til erhvervslivet. I går fortalte TV2 ØSTJYLLAND om de to, der kun nåede at have deres krudt i få timer, før det blev stjålet. I alt forsvandt der fyrværkeri til en værdi af 100.000 kroner.

- Vi blev rigtigt kede af det og irriterede over det. Pengene får vi tilbage af forsikringen, men al den tid og hårde arbejde, vi har lagt i det, får vi jo ikke det fulde udbytte af nu, sagde Mikkel Slumstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

De modtog deres leverance søndag morgen klokken 8.00, og i løbet af formiddagen fyldte de fyrværkeriet i en container. De fik stillet en anden container foran døren, så de to unge fyre regnede med, at krudtet stod i sikkerhed.

Men natten til søndag fik tyvene flyttet den anden container en halv meter. På den måde kunne de lige nøjagtig klemme sig ind, bryde hængelåsen op og forsvinde med fyrværkeriet.

Det betød, at der kun var en tredjedel tilbage af det krudt, som de ellers ville begynde at sælge fredag.

- Det er første gang, vi sælger, så det er lidt hårdt. Vi er trætte af, at folk ikke kan holde fingrene for sig selv, sagde Mikkel Slumstrup.