For tredje gang er der over 20.000 coronasmittede

Der er det seneste døgn konstateret smitte med coronavirus hos 20.885 personer i Danmark.

Det viser lørdagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet af smittede er det tredjehøjeste, der er registreret under epidemien på et døgn. Det er samtidig tredje gang, at der er registreret over 20.000 smittede.

På trods af et relativt højt antal smittede, mener Lars Østergaard, som er professor på Aarhus Universitet og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, at tallene er stabile.

- Tallene viser, at situationen er ret stabil. Det kan altid være lidt vanskeligt at vurdere de eksakte tal hen over helligdage, men aktuelt må man sige, at tilstanden er ret stabil i Danmark.

- Jeg ser ikke, at det danske sundhedsvæsen er i krise i forhold til at løse opgaverne.