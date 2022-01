Nytårsgave: Muslimer for fred rydder op efter festglade danskere

Klokken 8 nytårsmorgen stillede gruppen Muslimer for fred endnu en gang med et oprydningshold på foran Domkirken i Aarhus.

De frivillige fjernede skrald og rester af fyrværkeri, der var blevet efterladt efter nattens fest.

Alt sammen for at gøre en postiv forskel for det samfund, de lever i.

- For os er det vigtigt at udtrykke os selv og praktisere vores livsstil som både muslimer og danskere. En måde at gøre det på er ved at bidrage til samfundet og vise vores kærlighed og solidaritet til vores medmennesker, fortæller Falah Malik, der er teolog og imam ved Islams Ahmadiyya Menighed, der står bag Muslimer for fred.

Gruppen Muslimer for fred begyndte med nytårsoprydning i Hvidovre for adskillige år siden. Senere rykkede initiativet også til Rådhuspladsen i København, inden det for nogle år siden kom til Aarhus.