Usædvanlig nytårsnat: - Det er uhørt, siger brandmand

I Gellerupparken var fokus på at få klaret opgaven med den udbrændte bil hurtigt. I området har brandvæsnet og andre myndigheder nemlig flere gange oplevet at blive udsat for farlige hændelser.

Beredskabsinspektør Lars Stilling havde derfor stort fokus på, at hans folk fik afsluttet indsatsen og kom væk igen.

Efter midnat var der dog mere end normalt god tid til at fejre nytåret i hovedkvarteret med kollegerne på vagtcentralen.

- Jeg tror ikke, jeg har oplevet før, at der går så lang tid, uden vi får nogen ture. Om det skyldes, at folk ikke er på gaden, ved jeg ikke. Men det er uhørt i hvert fald. Det er første gang, jeg har oplevet det, siger Lars Stilling til TV2 ØSTJYLLAND.