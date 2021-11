Er julefrokosten i fare? Arbejdspladser overvejer at droppe den

Spørger ind til reglerne

Formanden for HORESTA i Midtjylland oplever ikke større stil, at virksomheder er begyndt at aflyse julefrokoster.

- Men vi oplever da, at nogle ringer ind og er nysgerrige og spørger ind til, hvordan reglerne er, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Selvfølgelig er vi opmærksomme på, at vi skal overholde de gældende regler, men lige nu er den eneste regel, at vi skal se coronapas. Vi forholder os til de regler, der er, siger han.

Selvom der ikke endnu virker til at være aflysninger på stribe, så er man opmærksom på, at det kan ændre sig.

- Vi har det da i baghovedet, at der kan ske at komme aflysninger. Noget af det, vi har lært det seneste år, er at være ret omstillingsparate i vores branche, siger han.

I Dansk Industri, der har mere end 18.700 medlemsvirksomheder, hører man om to typer af bekymringer. Det fortæller vicedirektør Henriette Søltoft.

- Dels hører vi om de virksomheder, der har overvejelser om, hvorvidt de skal gennemføre julefrokosten set i lyset af den stigende smitte, der er.

- Dels er der bekymring i hele den del af erhvervslivet, der har været sindssygt hårdt ramt under corona på grund af nedlukning, og som stadig har et kæmpe omsætningstab, der over tid skal indhentes.