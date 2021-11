Østjysk sogn har landets højeste smitte - og naboerne er lige efter

Coronasmitten buldrer afsted, og tre østjyske sogne skiller sig lige nu ud med forholdsmæssigt mange smittetilfælde.

Det viser mandagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI).

Landets aktuelt mest coronasmittede sogn er Fruering Sogn vest for Skanderborg. Her er incidensen oppe på hele 3836, hvilket er næsten fire gange så meget som det, der tidligere på året havde udløst en automatisk nedlukning af sognet - vel at mærke hvis andre faktorer også var opfyldt.

Sognet, hvis største by er Virring, har haft 85 nye smittetilfælde i de seneste syv dage blandt sine 2.216 indbyggere.