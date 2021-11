Corona-eksplosion på skole: Far holder børn hjemme stik mod anbefalingerne

Han har syv personer fra personalet hjemme med positive coronaprøver lige nu, og selvom der stadig er undervisning på skolen, så foregår det naturligvis på andre præmisser, end det normalt ville gøre.

På trods af det, er skolelederen tilfreds med de redskaber, der er til at håndtere situationen.

- Vi gør vores bedste for at holde børnene adskilt og for at få en hverdag til at hænge sammen. Fra 0. til 5. klasse er det kontaktlærerne, som er på klassen hele dagen, så de ikke går på tværs. Men det bliver en lidt anden type undervisning, end den ellers ville være. Man begynder for eksempel ikke på nyt stof, når der kun er fem ud af 25 elever i en klasse, siger han.

Karsten Bo Refsgaard oplever stor forståelse fra de forældre, som kontakter ham.

- Vi bliver rost for kommunikationen, når vi kommunikerer med forældre på AULA, men jeg kan godt se på Facebook, at der er lidt muren i krogene over, at skolen ikke bliver lukket, men det er ikke rettet mod os, siger han.