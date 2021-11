Fra i morgen er det slut med pcr-test uden tidsbestilling

Ifølge styrelsen er interessen for PCR-test stigende. Det har resulteret i lange køer - særligt på steder, hvor man ikke behøver at bestille tid.

- Ved at genindføre tidsbestilling på alle PCR-teststeder kan vi mindske køerne og sørge for en mere gnidningsfri oplevelse for borgerne, siger styrelsesdirektør Lisbet Zilmer-Johns.

Pressemøde satte skub i antal tests

Styrelsen oplyser, at det i øjeblikket er muligt at teste 150.000 personer om dagen. I sidste uge testede man i gennemsnit omkring 110.000 mennesker om dagen.

Den stigende interesse kan formentlig været kommet, efter at det på et pressemøde mandag blev meldt ud, at coronapasset fredag vil blive genindført i visse dele af samfundet.