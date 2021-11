Corona blandt unge skolebørn når hidtil højeste niveau

Styrelsen for Patientsikkerhed har den seneste tid påbudt flere skoler at sende hele klassetrin hjem på grund af smitte.

Blandt andet skolen Læringshuset i Høje-Taastrup Kommune har måttet sende eleverne fra 0. til og med 3. klasse hjem.

Særligt i indskolingen, på mellemtrinnet og blandt personalet i grundskolerne ses der i øjeblikket mange udbrud, skriver SSI.

I sidste uge var der 168 nye mulige smitteudbrud på skoler. Tallet kan dog være højere, da data opdateres bagudrettet.

De to foregående uger - uge 42 og 43 - er der aktuelt registreret henholdsvis 246 og 242 mulige coronaudbrud i skolerne.

Mens børn under 12 år ikke normalt tilbydes at blive vaccineret mod covid-19, er det tilfældet for de ældre børn.