- Det må godt være besværligt at være uvaccineret

- Vi vil ikke ud i en stor nedlukning igen - det vil vi i hvert fald gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Derfor bliver vi nødt til at sige, så det ikke kan misforstås, at dem, der ikke er vaccineret, skal gå ned og blive vaccineret.

Men eksperter peger på, at lige præcis dén tone kan være med til at skabe mere splittelse. Så er det vel ikke den rigtige vej at gå?

- Jeg bliver nødt til at passe på de 90 procent af danskerne, der har gjort alt det, vi har bedt dem om igennem hele den her efterhånden meget lange coronatid. Når der er så mange, der har valgt at blive vaccineret, så synes jeg, at det er rigtigt som samfund at sige, at vi gør, hvad vi kan for, at det bliver lettere at komme igennem den her vinter som vaccineret.

- Og det må godt være besværligt at ikke være vaccineret, siger Mette Frederiksen.