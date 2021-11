Debatten raser: Skal levn fra den kolde krig bevares?

Omvendt så koldkrigsentusiaster, lokale og dykkere, at molen blev bevaret. Deres håb er, at politikerne kan blive overbevist om at overtage ’Natomolen’ og dermed undgå nedrivning.

- Jeg synes, det vil være synd at rive den ned, fordi den har en kæmpe værdi for mange forskellige, der bruger den, siger medlem af Bevar Natomolen Ivan Munk til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er lystfiskere, det er dykkere, det er kanoroere, det er turister og motionister. Der er altid liv her året rundt. Og så vil vi sørge for, at der ikke bliver taget en forhastet beslutning om at rive den ned.