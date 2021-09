Nu fjerner NATO historisk koldkrigs-mole

Han nævner blandt andet muligheden for at lave en bro, hvor vandet kan strømme under. Derudover har de overvejet ting, der kan skabe værdi for fiskere og dykkere.

Der er ikke noget konkret på bordet endnu, men grundejerforeningen har sendt et spørgeskema ud blandt dens medlemmer for at få ideer.

Brændstofforsyning

Rørsystemet under molen blev brugt til at sikre brændstofforsyninger til jyske flyvepladser og flådestationer. På den måde kunne tankskibe for eksempel lægge til ved molen i Ebeltoft Vig og pumpe brændstof i land.