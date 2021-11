Højeste smittetal i år: Danmark har over 4000 nye tilfælde

På vaccinefronten har der været fremdrift det seneste døgn. Der er givet mere end 30.000 stik, hvoraf langt de fleste er revaccinationer.

Samlet er 86,2 procent af alle over 12 år færdigvaccineret, hvilket svarer til 4,53 millioner personer. Derudover har yderligere knap 100.000 fået første stik.

Lidt over 600.000 personer i Danmark er inviteret til vaccination uden at have taget imod tilbuddet.