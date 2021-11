Mens smitten stiger i regionen: Planen for tredje bølge er klar

Særligt når det kommer til indlæggelser, er det vigtigt at kunne lette presset. De høje smittetale bliver fulgt af en hale af indlæggelser, hvorfor man forventer, tallet kun vil stige.

Derfor vil der i den kommende tid være fokus på at forebygge de almene indlæggelser. Det skal ske ved at fange det i opløbet.

- Vi kommer til at kigge mod kommunerne, for de kan gøre meget. Eksempelvis hvis de ældre får den væske og ernæring, de skal bruge, så holdes de sundere, og hvis de bliver syge, skal de tilses, inden man indlægger dem. Der findes også nogle akutpladser i kommunen, der kan bruges i stedet for dem på hospitalerne, hvor corona-patienter bliver sendt hen, siger Anders Kühnau.

Han understreger også, at når en person indlægges, så optager det som minimum en læge og en sygeplejersker. I visse tilfælde optager det også mere personale, og derfor kan det give mening at rykke personale rundt, så man bruger én sygeplejerske på at tilse en grundigt i stedet for at gå direkte til indlæggelse.

Et tilgængeligt sundhedsvæsen

Effektivisering under denne bølge er nøgleordet, når det kommer til at skåne sundhedssektoren.

Der er nemlig mange grene af den, der er presset, hvad end det er på grund af manglende personale, corona eller ophobede opgaver.

Men presset må ifølge Anders Kühnau ikke påvirke borgeres oplevelse med sundhedsvæsenet. Tilgængeligheden er vigtigt, også selvom vi står i en pandemi.

- Det skal stadig være let at blive testet eller få sin vaccine, men det skal også være en tryg oplevelse, når du møder det øvrige sundhedsvæsen. Så der skal være en lægevagt, der fungerer, det præhospitale skal spille, og vores sygeplejersker skal aflastes, så de ikke brænder ud.