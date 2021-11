Fire ud af fem er for krav om coronatest fra arbejdsgiver

Forslaget om, at arbejdsgivere bør kunne pålægge de ansatte at lade sig coronateste, møder stor opbakning i befolkningen.

Det viser en rundspørge fra analyseinstituttet Voxmeter, som er lavet for Ritzau.

Den er baseret på interview med 1010 repræsentativt udvalgte personer over 18 år i den seneste uge.

Knap 80 procent er meget enige eller enige i, at arbejdsgivere skal kunne pålægge ansatte at lade sig coronateste.

Knap 9 procent er uenige eller meget uenige, mens 10,5 procent hverken er enige eller uenige.

Undrer ikke

Den store opbakning undrer ikke Michael Bang Petersen, som er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

Han er også leder af Hope-forskningsprojektet, der undersøger danskernes adfærd under coronakrisen.

- Det taler jo ind i den fortælling, som har præget håndteringen indtil nu, og som handler om, at der er forskellige måder at passe på hinanden på. Vi lader os vaccinere og teste.

- Der er ikke en oplevelse af, at det er et voldsomt indgreb at lade sig teste i forhold til at komme på job. Mange af os har også været vant til det i foråret, siger han.

I forrige uge blev regeringen enig med Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om en aftale, der gør det muligt for arbejdsgivere at kræve, at de ansatte viser coronapas og dermed bliver testet.

Anbefaler at genindføre lov

Muligheden gælder kun så længe, at covid-19 anses som en samfundskritisk sygdom.

Tilbage i november sidste år indførte Folketinget en lov, som gav arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Det er den lov, som parterne bag den nye trepartsaftale anbefaler Folketinget at genindføre.

Ifølge Michael Bang Petersen skyldes den store opbakning også, at coronatest er et værktøj, som mange selv benytter frivilligt for at undgå smitte.

- Det er ikke kun noget, man får pålagt udefra som en nedlukning, men noget man spontant gerne vil selv, hvis man for eksempel skal mødes med familie.

- Så jeg tror, at man tænker på det som en måde at passe på hinanden, og derfor virker det ikke som et overgreb, lyder det.

/ritzau/