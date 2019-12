Ekstra pres på juletrafikken i dag

Julefreden har så småt sænket sig over det ganske land, men juletid er ofte lig med transporttid. Og heller ikke i år slipper danskerne for ekstra trafik.

Men ifølge Vejdirektoratet er der i år ikke så stor risiko for ekstra rejsetid som andre år. Det skyldes især, at mange har brugt den foregående weekend til at rejse.

- Julens udrejsetrafik vil i år fordele sig over flere dage, og vi forventer derfor ikke de store forsinkelser på vejene i tiden op til juleaften, skriver Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Dog skal man være opmærksom i dag, lillejuleaftensdag. Mellem klokken 11 og 14 i dag forventes nemlig ekstra trafik på vejene, særligt på strækningen fra Hovedstadsområdet mod Jylland via Fyn og Sjællands Odde. Derudover er det også området mellem Aarhus og Kolding, der vil være særligt præget af ekstra meget trafik.

Vejdirektoratet forudser, at dette års juletrafik kommer til at fordele sig over flere dage, og derfor er der kun bestemte tidspunkter, man skal være særlig opmærksom på ekstra trafik. Foto: Vejdirektoratet

Erfaringsmæssigt er 2. juledag en af årets største rejsedage, hvor trafikken især vil bevæge sig på tværs af landet mellem Jylland og Hovedstadsområdet.

- Vi anbefaler derfor, at du undlader at køre i tidsrummet 10:00-15:00 eller – om muligt – vælger en anden dag til turen hjem, hvis du vil undgå den værste rejsetrafik, lyder det fra Vejdirektoratet.

Gode råd til køreturen Kør udenfor de mest trafikerede tidsrum og sæt god tid af til din rejse.

Hold ekstra godt øje med vejrudsigten i julen.

Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation på trafikinfo.dk, og hør de seneste meldinger fra P4 Trafik.

Kør efter forholdene og hold god afstand til de forankørende.

Hold til højre for god fremkommelighed.

Hav tæpper, evt. en skovl og noget at drikke med i bilen. Kilde: Vejdirektoratet

Den helt store ubekendte faktor i trafikprognosen for juledagene er altid vejret. Det er som regel til stor gene for juletrafikken, hvis julen falder sammen med frost og snefald, da det kan give længere rejsetid på grund af vanskelige forhold på vejene. Samtidig øges risikoen for uheld, hvilket kan forsinke trafikken yderligere.

Dog ser det ud til, at vejret lillejuleaften hverken byder på storm eller sne - men derimod bliver det en mild og våd dag.

Særligt travlt hos DSB

Mens trafiksituationen på vejene i dag ser nogenlunde fornuftig ud, så forventer DSB ekstra mange mennesker på perronerne.

Det betyder også, at der på banegårdene i Aarhus, på Københanvs Hovedbanegård, Fredericia og i Odense er ekstra hjælp på perronerne fra DSB-ansatte fra klokken 10 til 18 lillejuleaften.

Du kan holde dig opdateret på DSBs trafiksituation her.

Strækninger med periodevis tæt trafik d. 23. og 26. december. Foto: Vejdirektoratet