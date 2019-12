Ildsjæl køber cigaretter, sixpence og parfume til hjemløse

De sidste ænder er hentet, og nu mangler kun et par enkelte julegaver, inden Rikke Sejthen er helt klar til at være julemand.

Hun er stifter af organisationen ”Hjemløs i Aarhus,” og i dag hentede hun drikkevarer og godt 100 ænder, så de sidste af de i alt 300 julehjælpskasser kan blive pakket færdig.

Jeg ved, at der kommer til at sidde nogle, der bliver vildt glade juleaften. Rikke Sejthen, Aarhus

- Jeg synes, at det er vigtigt, når man har overskuddet, at hjælpe dem, der har det rigtigt svært. Og så elsker jeg bare at gøre det her, det er årets højdepunkt for mig, siger Rikke Sejthen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kasserne er spækket med alt til julemiddagen inklusive personlige gaver. Det hele er doneret af Salling Group, og det var da også i Salling, hun gjorde de sidste indkøb.

I eftermiddag hentede Rikke Sejthen og et par hjælpere de sidste ænder til julehjælpskasserne.

Camel-cigaretter og sixpence

Og der var ganske mange atypiske ønsker på listen.

- De ønsker sig alt fra syv pakker Camelcigaretter til en sixpence. Der er en, der ønsker sig to ringeklokker til cyklen, og så er der nogle, der ønsker sig parfume og cremer. Det er helt almindelige juleønsker, synes jeg, siger Rikke Sejthen.

En af de hjemløse kan (måske) se frem til en ny sixpence.

- Jeg ved, at der kommer til at sidde nogle, der bliver vildt glade juleaften. De får en gave, hvor deres navn står på, og det glæder jeg mig meget til at opleve.

Udover at dele de mange kasser ud, arrangerer hun også juleaften for de hjemløse.