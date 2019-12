Mild, men våd lillejuleaften

Den hvide jul er for længst skudt til hjørne, og lillejuleaftensdag åbner heller ikke for mirakuløst vejromslag med hvidt fra oven.

Det, som kommer i løbet af dagen, bliver småregn fra en grå himmel. Til gengæld kommer temperaturerne til at ligge i den milde ende. Det fortæller meteorolog ved TV 2 Lone Seir.

- Det er mildt udenfor for en lille juleaftensdag med temperaturer fra morgenstunden på 4-5 grader. Det er altså ganske pænt, siger hun.

Der er chance for, at solen kan kigge ned i eftermiddagstimerne i hvert fald mod sydvest, hvor det kan blive en helt fornuftig eftermiddag. Lone Sejr, TV2 Vejret

Det er til gengæld gråt og vådt derude. Allerede fra tidlig morgen har der været flere timer med småregn hen over landet. Regnen kommer med en frontzone og en frisk vind fra sydøstlig retning.

- Det ser ud til, at det er sådan lillejuleaftensdag og -aften kommer til at se ud, fortæller Lone Seir.

Der kommer dog lidt bedring ind over landet i løbet af dagen, hvor temperaturerne kan komme op på syv til otte grader.

Vinden drejer over i vest, og det kan nå at glæde folk i det sydvestlige Danmark, mens der går noget længere tid, inden opklaringen når den nordlige og østlige del af landet.

- Der bliver lidt mindre regn, og efterhånden slår det over i byger, og så er der chance for, at solen kan kigge ned i eftermiddagstimerne i hvert fald mod sydvest, hvor det kan blive en helt fornuftig eftermiddag. Der går lidt længere tid, før det begynder at klare op længere mod nord og øst, siger Lone Seir.

Mens opklaringen er på vej ind fra vest, er solen begyndt at gå ned mod øst. Foto: TV2

Om opklaringen når dig, inden solen er gået ned afhænger af, hvor du befinder dig i landet. Solen går tidligst ned mod øst, mens opklaringen kommer ind fra vest. På Bornholm siger solen godnat allerede omkring 15.30, mens det først sker en halv times senere i det vestlige Jylland.

- Man kan holde øje med, hvornår vinden drejer i vest, for så er der opklaring på vej, og måske kan man være heldig at se solen, inden den går ned, siger Lone Seir.