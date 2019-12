Efter adskillige anmeldelser: - Vis hensyn med fyrværkeriet

Telefonerne hos vagtcentralen i Østjyllands Politi har bestemt ikke stået stille det seneste døgn.

Politiet har modtaget adskillige anmeldelser fra borgere, der på den ene eller anden måde har følt sig generet af andres affyring af fyrværkeri.

Læs også Advarsel: Lad være med at affyre denne raket

Derudover har der også været flere anmeldelser, i både Aarhus, Randers og Grenaa, hvor borgere har oplevet personer skyde fyrværkeri af efter hinanden, biler, postkasser og andre personer.

- Vi kigger på hver enkelt anmeldelse og kan sige, at der tilsyneladende er nogle, der har fundet en trend i fyre fyrværkeri mod andre. Det er helt uacceptabelt, og det er rigtig farligt, og det kigger vi meget alvorligt på, siger Jesper Bøjgaard Madsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Brandvæsenets bedste råd: Sådan skyder du det nye år sikkert ind

Politiet har dog umiddelbart ikke modtaget nogen anmeldelser fra personer, der er blevet ramt af fyrværkeri.

Vis hensyn med fyrværkeriet

Det er lovligt at fyre fyrværkeri af fra og med den 27. december til den 1. januar ved midnat, hvis der altså er tale om lovligt, godkendt fyrværkeri, og at man overholder sikkerhedsafstandene – og ikke skyder mod andre personer.

02:27 VIDEO: Operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Bjørn Christensen, giver her brandvæsenets fem råd til at undgå brand nytårsaften. Luk video

Jesper Bøjgaard Madsen opfordrer til, at man bruger fyrværkeriet med det formål, det er tiltænkt – og ikke på nogen som helst andre måder:

- Sørg for, at det bliver til glæde for alle. Det er smukt og skulle gerne være med til at festliggøre nytår, så brug fyrværkeriet på den måde. Vi forventer, at folk tænker sig om, når de fyrer fyrværkeri af og generelt har et sjovt og fornøjeligt nytår. Lad vær med, at ret fyrværkeriet mod andre personer eller bygninger. Det er rigtig farligt og dybt alvorligt, siger han.