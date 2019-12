Advarsel: Lad være med at affyre denne raket

Dagen før det for alvor går løs med nytårskrudtet, advarer Sikkerhedsstyrelsen nu mod en bestemt type raket, der blandet andet er solgt i Aarhus.

Det sker, fordi raketten kan sprænge i for lav en højde, og der kan være glødende nedfald.

Det drejer sig om raketten ”Outcast Missilraket” med varenummeret 331.6020 og batchnummeret 201150-18 (parti).

Hvis du har købt denne raket, opfordrer Sikkerhedsstyrelsen til, at du lader være med at fyre den af. I stedet skal den leveres tilbage til forhandleren eller afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.

Solgt i Aarhus

Raketten blev tilbage i april testet af Sikkerhedsstyrelsen, og her blev det vurderet, at den var for farlig for forbrugerne. Derfor blev den underlagt et salgsstop og tilbagetrækning.

Men det er bare ikke sket alle steder. I forbindelse med tilsyn af fyrværkerisalgssteder har man fundet raketten til salg flere steder - blandt andet i Aarhus og Viborg, men ifølge Sikkerhedsstyrelsen kan raketten også være solgt andre steder.

- Det er en fejl, der ikke må ske, at et salgsstoppet stykke fyrværkeri alligevel havner hos forbrugerne. Importøren har trukket varen tilbage fra markedet, men det er alligevel havnet i et af sortimenterne, som er en samlet pakke med forskelligt fyrværkeri. Derfor kan der være forbrugere, som har købt raketten, lyder det fra Lone Brose, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Der findes forskellige batches af raketten, oplyser Sikkerhedsstyrelsen, og det er udelukkende raketten med det specifikke vare- og batchnummer, som er omfattet af advarslen.

Det er den, fordi den fejlede på flere områder, da den tidligere i år blev testet.

Blandt andet sprængte raketten i for lav højde, der var glødende nedfald og for lang luntebrændtid, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

- Det vigtige her og nu er, at ingen forbrugere, som måtte have købt raketten, fyrer den af, siger Lone Brose.