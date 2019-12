Brandvæsenets bedste råd: Sådan skyder du det nye år sikkert ind

Råd 1: Sørg for, at din skraldespand ikke er overfyldt, så at låget står halvt åbent. En vildfaren raket kan let få fat i indholdet. Det samme gælder postkassen. Bugner postkassen over med julens mange reklamer, er der større risiko for, at den kan bryde i brand.

Råd 2: Ryk din skraldespand væk fra din bolig. Står skraldespanden udenfor, skal der gerne være en afstand på omkring fem meter til huset. Skulle der så opstå brand i skraldespanden, spreder det sig ikke til huset. Du kan også stille din skraldespand ind i en aflåst garage eller skur, hvor der ikke kan komme fyrværkeri til.

Råd 3: Ryd op omkring dit hus. Hvis du allerede har afpyntet og smidt dit juletræ ud af stuen, eller hvis du har poser med gammelt gavepapir stående udenfor, så sørg for at få det af vejen på genbrugsstationen, så ikke du har brandbart materiale stående nær dit hus.

Råd 4: Hold sikkerhedsafstand. På alt lovligt fyrværkeri er det angivet, hvor stor en afstand, du skal holde til fyrværkeriet, når det tændes. Det samme gælder i forhold til bygninger. Når der affyres fyrværkeri, skal det være mindst ti meter væk fra åbninger i huse – såsom vinduer og døre – og mindst 200 meter væk fra stråtækte huse.

Råd 5: Ring 112, hvis du har akut brug for hjælp. For brandvæsen, politi og ambulance er nytårsaften en af årets travleste dage. Ring derfor kun, hvis du har akut brug for hjælp. Du er ikke i tvivl, hvis det er nødvendigt.