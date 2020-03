Børn laver deres egen yoghurt: De skal vide, hvad de spiser

Forestil dig, at dit barn helt selv må bestemme, hvad det skal spise til morgenmad.

Sådan har det på sin vis været for en gruppe børn fra Skovvangskolen i Aarhus i den her uge.

De har fået lov at lave deres helt egen yoghurt på Arlas Innovationscenter - med alt hvad der hører sig til af smage og drys.

- Vi vil gerne vise dem produktionen fra mælk til de færdige produkter, siger Mette Bak Jeppesen, der er Activation Specialist hos Arla, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye initiativ Arla Food Designer er et undervisningsforløb udviklet af Arla i samarbejde med Aarhus Kommune under projektet ”Kend din mad”.

Ud af klassen

Eleverne skal i forløbet designe yoghurt, lave en mere klimavenlig emballage og til sidst lave deres egen reklame for produktet.

Besøget hos Arla er derfor bygget op omkring de samme innovationsprocesser, som dem der foregår på Arla Innovation Centre, når medarbejder skal udvikle nye mejeriprodukter.

Børnene fra Skovvangsskolen syntes, at det var meget spændende at komme ud af klasselokalet en dag og selv bestemme, hvordan deres yoghurt skulle smage.

- Jeg kan godt lide at komme på ture, så det er hyggeligt at være her i stedet for bare at sidde i skolen dagen lang, Lina El-Khatib, fra 6. klasse på Skovvangskolen.

Øverst i indslaget kan du se, hvilke smage de valgte.