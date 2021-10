Antal indlagte med corona er det højeste siden marts

Da antallet af indlagte sidste gang var så højt, var der 243 personer indlagt med coronavirus. Det var 1. marts.

Lørdag var der 219 personer indlagt med corona på landets hospitaler. Når det samlede antal indlagte ikke stiger mere, skyldes det, at der også er nogle, som bliver udskrevet.

I en kommentar til dagens coronatal siger Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Institut for Farmaci, Københavns Universitet, at det er bekymrende, at der hver dag er en stigning på 10 til 20 af nyindlagte. Så antallet af indlagte bliver ved med at stige.