Jannie elsker Halloween: Folk kører en ekstra runde i rundkørslen

Hendes hus ligger ud til en rundkørsel, som hen over weekenden har fået flere bilister til at give thumbs up, dytte eller køre en ekstra runde i rundkørslen for at se det uhyggelige hus.

Håbet er, at der kommer en masse børn og banker på for at blive skræmt.

- Jeg vil bare nyde, at folk kommer forbi og ser det, siger Jannie Hjortshøj Lindgaard og tilføjer:

- At se folks ansigtsudtryk, det er det bedste af det hele.

VIDEO: Se mere til Jannies passion for Halloween i videoen nedenfor: