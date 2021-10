Hærværksmænd smadrede flere hundrede græskar

En eller formentlig hærværksmænd gik natten til lørdag amok og smadrede flere hundrede græskar, som byens butikker havde stillet op for at skabe lidt halloween-stemning i Silkeborg Midtby.

- Det er helt vildt ærgerligt, at de ikke kunne få lov til at ligge i fred. De skulle have prydet bybillet her i efterårsferien, men sådan skulle det altså ikke være. Jeg forstår det simpelt hen ikke, siger city manager i Handel Silkeborg, Pernille Varde Perigaard.