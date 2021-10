'Anus Boy': Kandidats plakater udsat for hærværk

Ikke et medie-stunt

Janus Boye fik besked om de ændrede plakater af en borger, der sendte ham et billede på Messenger i tirsdags.

- Der var nogen der sagde, at jeg lagde op til det, fordi jeg selv har skrevet et budskab på med noget, der ligner sprittusch.



Selvom byrådskandidaten var træt af 'drengestregerne' i starten, så lever han med, at enkelte af hans plakater er blevet ændret.

- Jeg tager det med oprejst pande. Det er sådan det er, og især også når man bor i byerne. Jeg havde tænkt, om jeg ikke skulle gå ned og skifte den ud, men det har jeg ikke fået gjort.

Plakaterne er jo gået viralt og har været ude i flere medier. Er det noget, du har gjort med vilje for at få omtale?

- Det er det ikke. Du er ikke den første, der har spurgt om, at jeg har gjort det med vilje. Jeg synes ikke, det er så fedt at hænge i lygtepælen, hvor der står "røv-dreng". Jeg vil hellere tale om børnene, skolerne og mine andre mærkesager, Janus Boye (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Så du har ikke noget med det at gøre?

- Nej. Og jeg havde ikke regnet med, at det ville komme så langt. For eksempel at Anders Hemmingsen har delt det på Instagram.