75 år efter Auschwitz: Arlette snød døden

Her kan du se et klip fra filmen "Arlette - En historie vi aldrig må glemme", hvor Arlette Andersen fortæller, hvordan det var at ankomme til Auschwitz.

Torsdag er det præcis 75 år siden, at den dengang 18-årige Arlette Andersen blev deporteret med tog til Auschwitz koncentrationslejr.

Læs også Familie fandt jødestjerne på deres postkasse: - Det rammer rigtig hårdt netop i dag

I dag er Arlette Andersen 95 år. Hun snød døden og overlevede fangenskabet i Auschwitz under Anden Verdenskrig. Hendes gribende beretning og historie blev fortalt i et foredrag på Godsbanen i Aarhus torsdag aften.

- Siden 1990 har Arlette holdt 426 foredrag med det formål at fortælle os alle sammen, vi må ikke glemme det her kapitel i verdenshistorien, siger forfatter og instruktør Thomas Kvist Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Arlette Andersen har holdt over 400 foredrag omkring sin tid i Auschwitz.

Den 27. januar er det 75 år siden, at nazisternes berygtede udryddelseslejr Auschwitz i Polen blev befriet.

Thomas Kvist Christiansen har skrevet en bog og lavet en film om Arlette Andersens´ historie, som han viser og fortæller om til foredraget på Godsbanen i Aarhus.

Arlette har altid ønsket at bruge sin historie til at fortælle andre, at vi skal passe på, det ikke sker igen. Thomas Kvist Christiansen, filminstruktør.

- Arlette har altid ønsket at bruge sin historie til at fortælle andre, at vi skal passe på, det ikke sker igen. Derfor er den vigtig, fortæller Thomas Kvist Christiansen.

Læs også Ex-lærer gør grin med islam-ballade på skole

Hovedpersonen selv kunne ikke være der, men Thomas Kvist Christiansen hjælper med at holde fortællingen i live.

- Arlette holdt sit sidste foredrag i 2015, og hun var glad for, at filmen kom. Så når jeg holder foredrag, så er det for at fortsætte Arlettes historie, som hun begyndte for 30 år siden, siger Thomas Kvist Christiansen.

Franskfødte Arlette Andersen blev én af de kun 2.500 ud af i alt 75.000 deporterede franske jøder, som kunne vende hjem i live.

Torsdag blev 75-året for befrielsen også markeret i Jerusalem, hvor kongelige, præsidenter og regeringsledere fra hele verden deltog ved en stor mindeceremoni for befrielsen af udryddelseslejren Auschwitz og enden på holocaust.

Læs også Fiskehandlere føler sig presset ud af havneområde

Antisemitismen lever stadig

Den 9. november 2019 var det 81 år siden, at Krystalnatten fandt sted. I Silkeborg blev en jødisk familie på ubehagelig vis mindet om natten, hvor nationalsocialister raserede jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler i Tyskland.

Endnu ukendte personer havde hængt en jødestjerne på familien Chievitz postkasse i Silkeborg. Foto: Privat foto.

En eller flere ukendte personer havde klistret en jødestjerne på familiens postkasse. En stjerne som forestillede den, nazisterne tvang jøderne til at bære synligt i 1941, så de kunne identificere dem.

- Det at opleve antisemitismen 75 år efter Auschwitz´ befrielse, var en meget voldsom oplevelse. Det sårede mig dybt, fortæller Henrik Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND.

01:42 Familien Chievitz er stadig påvirket af, at nogle havde sat en jødestjerne på deres postkasse. Luk video

- Det gør sindssygt ondt, og man bliver bange. Før i tiden har jeg følt mig tryg i mit eget hjem, det gør jeg ikke mere. Jeg håber, det kommer igen, siger Ella Chievitz fra Silkeborg.

Op mod 300 personer deltog efter episoden i et fakkeloptog i Silkeborg for at vise deres støtte og foragt for handlingen og chikanen mod familien. Men episoden har fået familien til at overveje deres fremtid i Danmark.

- Vi har gjort os tanker om den fremtid, der er i Danmark, og hvad det er for et liv, vi ønsker at leve og hvilket samfund vi ønsker at leve i, siger Henrik Chievitz.