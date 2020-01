Fiskehandlere føler sig presset ud af havneområde

- Der kommer flere og flere brugere på havnen, og man indskrænker hele tiden de områder, vi agerer på, siger medejer af Havnens Fiskehus, Anders Andreasen.

Læs også Ex-lærer gør grin med islam-ballade på skole

De erhvervsdrivende ved Aarhus Lystbådehavn føler sig presset af regler, som modarbejder deres muligheder for at drive forretning på havnen, som de har gjort i mange år.

- Vi mangler forståelse for, at vi bliver nødt til at have albuerum for at kunne drive vores virksomhed. Nu begynder vi at blive presset på vores eksistens, fortæller han.

Vi mangler forståelse for, at vi bliver nødt til at have albuerum for at kunne drive vores virksomhed. Nu begynder vi at blive presset på vores eksistens. Anders Andreasen, Havnens Fiskehus

- Vi arbejder om natten, vi larmer, og det lugter lidt af fisk det hele, fortæller fiskehandler Anders Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anders Andreasen føler ikke, at kommunen vil lytte til deres bekymringer.

Her er de godt klar over, at det ikke er populært hos alle. Men havnestemningen med store fiskehandlere, og det, der følger med, er en del af Aarhus Havn, mener de.

- For mig er det her et unikt område for Aarhus. Det er en tidslomme, hvor der stadig er en måge og en gummistøvle og nogle gutter med glimt i øjet, som ekspederer fisk på gammeldags måde, siger Anders Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Aarhus Universitet regner forkert igen: Fejl går 30 år tilbage

Modarbejder de erhvervsdrivende

Anders Andreasen bliver bakket op af kollegaen fra en anden fiskehandler på havnen.

- Der er selvfølgelig kommet nogle nye huse, som synes, vi larmer lidt, men nu er de jo kommet 70 år efter os, fortæller Steen Jensen, som ejer Pernilles Fiskefars.

Det seneste problem for de erhvervsdrivende på havnen er parkeringspladserne, hvilke der ikke er nok af til deres firmabiler.

- Der bliver ikke givet plads til os hernede som erhvervsliv. Det er synd, fordi vi har et miljø og kultur, som man ikke kan finde andre steder i Aarhus, siger Jakob Clausen, som er direktør hos en af Danmarks ældste fiskehandlere, P. Clausens Fiskehandel, som har ligget på havnen i mere end 100 år.

Der er tildelt 11 erhvervslicensparkeringspladser, og det er ikke nok til de mange fiskebiler.

- Vi har jo ikke andre steder at have vores biler, siger Steen Jensen.

- Man fjerner parkeringspladser i vores område og giver fritidsbrugerne mulighed for gratis parkering lidt længere ude af vejen, siger Anders Andreasen.

På havnen er der tretimers parkeringszone, som gælder døgnet rundt.

- Det har vi svært at se, hvordan det hænger sammen med et erhvervsområde, hvor firmabiler kører ud med fisk i dagtimerne, men som også skal holde her om natten, fortæller Anders Andreasen.

- Hvis vi ikke kan holde hernede, så er der en 10-12 biler, der skal væk, og så er man nok nødt til at tage virksomheden med, siger Steen Jensen.

01:05 Fiskehandlerne er ramt af strengere krav de seneste år, og det truer deres fremtid. Luk video

Føler sig klemt mellem to magistrater

Det er Sport og Fritid under Kultur og Borgerservice, som administrerer området på havnen.

Ifølge Anders Andreasen bliver der ikke lyttet til deres bekymringer, som han mener, burde høre under Teknik og Miljø.

- Det skaber nogle konflikter, fordi Sport og Fritid ikke varetager erhvervets interesser. De varetager fritidsbrugere og sejlerne, så vi føler, vi bliver overset og set som et bump på vejen mod en havn, som fungerer, siger Anders Andreasen.

Aarhus Lystbådehavn er i en rivende udvikling, og flere regler presser de erhvervsdrivende.

Og konsekvensen kan blive, at de må dreje nøglen om eller rykke et andet sted hen, hvis ikke de får bedre muligheder for at kunne drive fiskehandel, siger de.

- Hvis man vil bevare muligheden for at gå ned i store fiskehandlere på havnen med et enormt sortiment, så bliver man nødt til at give det maskineri, der ligger bag ved, lov til at leve, siger Anders Andreasen.

Konsekvenserne kunne helt sikkert være, at detailforretninger, hvor kunder kan komme ind og købe fisk, kommer til at dø med os. Anders Andreasen, Havnens Fiskehus

Kan være nødsaget til at flytte

Det er nu nået til et niveau, hvor de overvejer, om de skal finde et andet sted at drive fiskeforretning.

- Konsekvenserne kunne helt sikkert være, at detailforretninger, hvor kunder kan komme ind og købe fisk, kommer til at dø med os. Udover det er frustrerende, så synes jeg, det er super ærgerligt, og det er et område, som går tabt for Aarhus, siger Anders Andreasen fra Havnens Fiskehus.

Udover det er frustrerende, så synes jeg, det er super ærgerligt, og det er et område, som går tabt for Aarhus. Anders Andreasen, Havnens Fiskehus

Kollegaen ved siden af hos Pernilles Fiskefars er enig.

- Vi kan i princippet godt ligge andre steder, men nu har jeg kørt det hernede i 47 år, og jeg kan godt lide at ligge hernede, og vi har et godt samarbejde med de andre, siger Steen Jensen.

I nyhedsudsendelsen på TV2 ØSTJYLLAND klokken 19.30 kan du høre, hvad Rabih Azad-Ahmad (Rad.V.), som er rådmand for Kultur og borgerservice, siger til kritikken, og hvad han vil gøre ved det.