Stor begejstring for ny færge: Vil være en gevinst for hele Østjylland

En ny færgerute er netop åbnet mellem Grenaa og Halmstad i Sverige, og allerede nu er forventningerne til den nye rute store - både i Danmark i Sverige.

- Vi ser muligheder her, som vi ikke havde på den gamle forbindelse, så vi er utroligt optimistiske og positive. Giv det nogle år, og så har vi fordoblet både fragt og passagerer, siger Tony Michaelsen, der er linjechef for Danmark hos Stena Line, til TV2 ØSTJYLLAND.

Onkel Reje fra DR Ramasjang var med til åbningen af den nye færgerute mellem Grenaa og Halmstad. Foto: Thomas Gam Nielsen

Ifølge Stena Line brugte 45.000 lastbiler og 150.000 passagerer den gamle rute mellem Grenaa og Varberg i 2018. Og det er altså de tal, Stena Line vil fordoble i løbet af få år.

Vi kommer tættere på nogle store erhvervsområder i Sverige. Ole Ellehammer, Head of Department, Transport and Logistics hos speditørformaet Freja.

Speditørfirmaet Freja ved Stilling, som kører lastbiler frem og tilbage mellem Danmark og Sverige, ved allerede nu, at de vil bruge færgen. Og de mener, at den nye rute til Halmstad er bedre end den gamle til Varberg.

Fremover vil man se færre af de her lastbiler på motorvejen mellem Jylland og Sjælland. Flere skal tage den nye færge. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Vi kommer tættere på nogle store erhvervsområder i Sverige, og så har vi ligesom alle andre oplevet trafikken hen over Fyn og på Sjælland, og den undgår vi jo ved at tage den her rute, siger Ole Ellehammer, der er Head of Department hos Freja Transport and Logistics hos Freja.

Sidste år sendte Freja næsten 6000 lastbiler med færgen til Sverige. Det tal bliver langt højere nu med den nye rute - både for at spare kilometer, men også fordi kunder har andre krav til, hvordan deres varer bliver transporeret.

- Der er mange kunder, der efterspørger et grønt alternativ til at køre hele vejen, og der er den her linje til Halmstad et godt alternativ, siger Ole Ellehammer.

Svenskere giver liv

På golfbanen i Grenaa er de også optimistiske i forhold til den nye rute.

Eventkoordinatoren i Grenaa Golfklub, Toben Bach Sørensen, ser store perspektiver for den nye rute. Foto: Thomas Gam Nielsen

- Vi forventer rigtig mange svenskere, siger Torben Bach Sørensen, der er eventkoordinator i Grenaa Golfklub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er med til at lave liv i klubben. Det er med til, at vores gode restaurant får omsætning. Og det er helt afgørende. Torben Bach Sørensen, eventkoordinator i Grenaa Golfklub

Klubben har indledt et samarbejde med Stena Line og en række svenske golfklubber, og målet er 1000 svenske golfspillere på banen om året.

- Det er med til at lave liv i klubben. Det er med til, at vores gode restaurant får omsætning. Og det er helt afgørende, siger Torben Bach Sørensen, og får opbakning af Norddjurs' borgmester.

- Jeg tror, vi får en stigning i svenske turister, siger Jan Petersen (soc.dem.) og tilføjer, at det vil gavne hele Østjylland:

- Vi har jo Danmarks andenstørste by liggende op af os, og Aarhus er en meget stærk by og et meget stærkt brand. Og det skal vi have til at fungere i Sverige også.