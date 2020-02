Ny færgerute mellem Østjylland og Sverige er åbnet

Kajkanten i Grenaa har lørdag morgen været centrum for en festlig fejring.

Her blev den nye færgerute mellem Grenaa og Halmstad i Sverige nemlig åbnet med taler, musik, morgenmad og underholdning.

- Udover det er koldt og regnfuldt, så er det en dejlig dag, lyder det fra Jan Petersen (Soc.dem), der er borgmester i Norddjurs Kommune.

Den nye rute til Halmstad i Sverige erstatter den tidligere rute, der før gik til den svenske by, Varberg.

Det er rederiet Stena Line's færge, "Stena Nautica", der sejler ruten, og Norddjurs-borgmesteren tror på, at den nye rute kommer til at gavne det østjyske og samarbejdet til Sverige.

Når der kommer nye færgeruter, så er det også med til at sikre en vækst, fordi trafik også er en del af væksten i det danske samfund. Benny Engelbrecht, transportminister, Soc. dem

- Der ligger muligheder for mange virksomheder til at øge transporten via Grenaa, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Jeg tror også, vi får en stigning i svenske turister, lyder det fra borgmesteren, som tror på, at det både gavner bl.a. Djursland, men også en storby som Aarhus.

Færgeruten har rod i partnerskabsaftalen, "Kattegatalliancen", som Norddjurs Kommune og Halmstad Kommune i Sverige underskrev tilbage i oktober 2019.

Med aftalen håber de to kommuner på et styrket samarbejde for udvikling og den fælles infrastruktur.

Minister: - En gevinst for Danmark og Grenaa

Også transportminister Benny Engelbrecht (Soc.dem) var med til åbningen tidlig lørdag morgen. Han tror også, at den nye rute bliver en gevinst.

- Der er meget tung transport, der går mellem Jylland og Sverige, så derfor er det en genvej for rigtig mange - især lastbilerne. Dermed bliver det en gevinst for Danmark og for Grenaa, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er vigtigt, at vi understøtter vores infrastruktur. Når der kommer nye færgeruter, så er det også med til at sikre en vækst, fordi trafik også er en del af væksten i det danske samfund, siger transportministeren.

Der ligger muligheder for mange virksomheder til at øge transporten via Grenaa. Jan Petersen, borgmester, Norddjurs, Soc. dem.

Udover varm kaffe, lune svenske kanelsnurrer og officielle taler var karakteren 'Onkel Reje' også mødt op til sjov - til stor glæde for børnene.

Borgmesterens budskab til ministeren

Ifølge Stena Line har rederiet årligt transporteret 45.000 lastbiler mellem den gamle rute fra Grenaa til Varberg. Ambitionen for den nye rute mellem Grenaa og Halmstad er, at der skal ske en fordobling - altså til i alt 90.000 lastbiler.

Selvom Norddjurs' borgmester, Jan Petersen (Soc.dem), synes, at den nye færgerute er en gevinst, så benyttede han også tiden på talerstolen på en lille bemærkning til transportministeren om, at kommunen har brug for bedre veje, når den tunge erhvervstrafik kører igennem Djurslands byer.

Til det svarer transportministeren:

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad der kommer til at indgå i et kommende bredt infrastrukturforlig, men jeg kommer selvfølgelig til at lytte på argumenterne, lyder det fra Benny Engelbrecht (Soc.dem).

Ud på lørdagen vil Halmstad Kommune i Sverige også fejre åbningen af den nye færgerute, når færgen lægger til kaj på den anden side af Kattegat.

