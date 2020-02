120 børn festede til Pool Party: - Der er musik og diskolys for alle pengene

Fredag aften var der skruet op for Ibiza-stemningen i Lyseng Svømmebad i Højbjerg syd for Aarhus.

Her spillede en DJ op til fest, hvor 120 børn kunne plaske og lege i vandbassinerne til Pool Party.

- Vi er sammen med venner, og det er mega hyggeligt, og der er god stemning, lød det fra Frederikke og Alberte, der begge var mødt op for at lege under de kulørte lamper.

Alberte og Frederikke er ikke i tvivl om, at de vil komme igen til Pool Party.

Stor efterspørgsel

Lyseng Svømmebad har afholdt Pool Party mange gange. Normalt afholder de festen to gange om året, men på grund af stor efterspørgsel har de valgt at afholde det tre gange årligt i stedet.

Og det nyder Frederikke og Alberte godt af, som begge har været til arrangementet flere gange før.

Deres svar på, om de vil komme igen, er klart og tydeligt.

- Ja, selvfølgelig.

- Der er musik og diskolys for alle pengene, lyder det fra dem.

Lyseng Svømmebads Pool Party er for alle børn i 1. til 6. klasse. Næste fest bliver afholdt den 27. marts.