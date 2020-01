Muslingefiskere afviser kritik: - Vi har nul skyld i mangel på fisk

Muslingefiskerne har på det seneste fået skylden for, at der hverken er fugl eller fisk i Aarhus Bugt og ved Kalø Vig, men årsagen er en helt anden, lyder det fra dem.

Det står skidt til med både fugle- og fiskebestanden i området omkring Aarhusbugten.

Sådan har det længe lydt fra flere naturelskere – heriblandt Fritidsfiskerne - der blandt andet beskylder muslingefiskerne, da de skraber havbunden, når der skal fanges muslinger.

- Vi kan ikke begribe, at det kan være sundt for miljøet at vende havbunden om flere gange om året for at skrabe nogle muslinger op, sagde Ejvind Jensen, der er repræsentant i fritidsfiskerne ved Kaløvig Bådelaug til TV2 ØSTJYLLAND søndag.

Men ifølge en af muslingefiskerne, der fanger 20 ton muslinger om dagen, peger man på de forkerte.

- Jeg kan godt forstå, at folk er frustrerede over, at de ikke kan fange nogen fisk. Det er vi andre også, når vi ikke kan fange noget. Men den direkte forbindelse kan jeg ikke se, siger Kasper Dalsgaard Meyer, der er muslingefisker for Snaptun Muslinger, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et brev til ministeren

Fritidsfiskerne har i forbindelse med sagen sendt et brev til fiskeriminister, Mogens Jensen (S), hvor de beder om, at havbunden i Kalø Vig og Aarhus Bugt lades i fred for ødelæggende pres fra muslingefiskeri.

- Min statistik er gået fra måske at kunne fange et par hundrede fisk om året til at kunne fange 10-20 stykker, siger Ejvind Jensen.

Kasper Dalsgaard Meyer fanger 20 ton muslinger om dagen, men han mener ikke, at der er nogen direkte forbindelse mellem manglen på fisk og fugle ved Aarhusbugten og muslingefiskeriet.

De muslinger, Kasper Dalsgaaard Meyer fanger, bliver sorteret hos Wittrup Seafood i Horsens, hvorefter de bliver eksporteret til hele Europa.

Her mener virksomhedens ejer, at de er helt uden skyld i, at fiskene er væk.

- Vores del af skylden er nul. Vi fisker jo meget koncentreret efter de muslinger, der har den rigtige størrelse. Der hvor vi fisker, er der jo ikke en regnskov med alt muligt andet nede på bunden, siger ejer af Wittrup Seafood, Stig Wittrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et landsdækkende problem

Fritidsfiskerne i Kalø Vig ved godt, at det primært er klimaforandringerne og tilføjelse af nærringsstoffer, der er skyld i, at fiskene er væk.

De mener dog, at situationen er så alvorlig, at muslingefiskeriet også må gøres forbudt.

- Nu er der altså nogen udefra, der må komme og hjælpe os, siger ejvind jensen

Men ifølge Kasper Dalsgaard Meyer er det ikke kun et lokalt problem.

- Det er meget håndgribeligt, da vi ligger herude. Det er det, de kan få øje på. Men det er jo en tilstand, der er langs alle danske kyster. Så at linke det direkte til vores muslinger, kan jeg ikke se.

MF: - Sæt jer om et bord

Malte Larsen (S) er medlem af Folketingets miljøudvalg og partifælle med brevets modtager, fiskeriminister, Mogens Jensen. Han fortæller, at udfordringen vil blive taget op Christiansborg.

- Vi skal selvfølgelig prøve at finde ud af, hvad der er op og ned, for det er klart, at sådan noget her skal foregå på et vidensbaseret grundlag, siger miljøudvalgsmedlemmet til TV2 ØSTJYLLAND.

Ejeren af Wittrup Seafood mener stadig, der vil mangle fisk i Aarhusbugten og ved Kalø Vig, selv hvis de indstillede muslingefiskeriet.

Samtidig opfordrer han parterne i sagen til selv at mægle med hinanden.

- Nu er brevet jo tilsyneladende et råb om, at noget skal gøres. Men det her er måske et eksempel på, at det ikke nødvendigvis er Christiansborg, der skal blande sig. Det kunne være, at parterne skulle sætte sig om et bord og finde fælles forståelse først, siger Malte Larsen (S).

Stig Wittrup fra Wittrup Seafood er ikke afvisende overfor sådan et møde, og han mener også godt, at der kan findes nogle områder, hvor de kan blive enige med Fritidsfiskerne om ikke at fange muslinger.

- Men jeg tror ikke, det går nogen forskel. Der mangler også fisk steder, hvor vi ikke fanger muslinger, siger Stig Wittrup.