Skuffet borgmester: - Troede sejren var 'home safe'

Aftalen kom først i hus aftenen efter valget, og det er en skuffet borgmester, der snakkede med TV2 ØSTJYLLAND efter offentliggørelsen af den nye konstituering.

- Det er lidt vemodigt, kan man sige. Jeg er vild med arbejdet, og det er jo derfor, borgmestre sidder så længe, som de kan. Det er vildt spændende arbejde, og jeg ville egentlig gerne selv have defineret, hvornår jeg stoppede, men sådan er det, siger Nils Borring.



Troede den var hjemme

Den nu afgående borgmester fortæller, at han nu skal til at overveje, om han skal gå på pension efter det tabte valg. Han er selv overrasket over, at det ikke endte med et genvalg.

- Jeg havde tænkt, at selv med et borgerligt flertal, så ville de pege på mig. Jeg havde sådan set tænkt, at den var "home safe", som det hedder på nudansk, siger Nils Borring.