Rådmand kritiserer Venstre: - Har ikke behandlet mig ordentligt

- Jeg er en del af Venstres byrådsgruppe. Jeg er ikke løbet nogen steder hen. Jeg synes ikke altid, at jeg er blevet behandlet ordenligt og fair i forhold til den loyalitet, jeg har vist Venstre. Det har jeg lært at leve med, siger Bünyamin Simsek, der vandt endnu en periode som byrådsmedlem i Aarhus ved tirsdagens kommunalvalg.

Gider ikke mere bøvl og ballade

Udmeldingen kommer, efter Venstre for et år siden skiftede Bünyamin Simsek ud som politisk leder. Her blev han erstattet af Christian Budde, der i dag også modtog markant flere personlige stemmer end Bünyamin Simsek.

- Det er i forhold til den proces om spidskandidaturet for et godt stykke tid siden. I forhold til bestyrelsen, som jeg ikke var enig med, og det meldte jeg klart ud. Og der traf jeg en beslutning, at jeg vil ikke være en del af det fnidder, fnadder, bøvl og ballade, siger rådmanden.