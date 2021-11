Bundsgaard får kæmpe vælgerlussing

Da TV2 ØSTJYLLANDS udsendte reporter fangede Jacob Bundsgaard efter oplæsningen af de personlige stemmer, var det dog ikke en nedtrykt borgmester.

- Jeg er utrolig glad og stolt for hver eneste stemme. Det er klart, at Socialdemokratiet har fået et dårligt valg og er gået tilbage, og det er jeg også. Det tror jeg er naturligt, at når Socialdemokratiet går tilbage, så gør jeg også. Vi ser et tilsvarende billede i de andre store byer, siger Jacob Bundsgaard.