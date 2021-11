Her er valgets største stemmeslugere

Odder

Uffe Jensen, Venstre, 2,265 Lone Jakobi, Socialdemokratiet, 1,046 Martin Mikkelsen, Konservative, 790

Samsø

Marcel Meijer, Socialdemokratiet, 491 Per Urban Olsen, Konservative, 333 Søren Wiese, Venstre, 310

Favrskov

Nils Borring, Socialdemokratiet, 4.724 Lars Storgaard, Konservative, 1.441 Birgit Liin, Venstre, 1.249

Silkeborg

Helle Gade, Socialdemokratiet, 6.100 Steen Vindum, Venstre, 4.427 Martin Jakobsen, Konservative, 1.803

Horsens

Peter Sørensen, Socialdemokratiet, 6.269 personlige stemmer. Martin Ravn, Venstre, 3.964 personlige stemmer. Esben Hedeager, Konservative, 1.711 personlige stemmer.

Skanderborg

Frands Fischer, Socialdemokratiet, 2.443 Anne Heeager, Radikale Venstre, 1.041

Thomas Cordtz, Det Konservative Folkeparti, 1.004

Syddjurs

Claus Wistoft, Venstre, 2.636 Michael Stegger Jensen, Socialdemokratiet, 1.812 Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti, 1.734

Norddjurs

Jan Petersen, Socialdemokratiet, 1.618 Jens Meilvang, Liberal Alliance, 1.485 Benny Hamer, Konservative, 1.386

Aarhus

Jacob Bundsgaard, Socialdemokratiet, 19.271 Steen Stavnsbo, Konservative, 6.710 Thomas Medom, Socialistisk Folkeparti, 5.490

Region Midtjylland

Region Midtjylland skriver på sin hjemmeside, at de regner med at have de personlige stemmetal klar natten til torsdag.