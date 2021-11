For få toiletter og hul i taget: Folkeskole sukker efter renovering

- Jeg synes, det er superærgerligt. Ikke mindst i lyset af, at vi har haft nogle renoveringsbehov over de seneste år, man har udskudt for at tage dem med i den her paraply, som renovering er.

- Et tag med hul i, utætte vinduer og manglende toiletter. Det kan man ikke blive ved med bare at ignorere. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, siger Mia Lind Kjærulff.

Stram prioritering i budgettet

I Favrskov Kommunes budget for 2022-2025 er der afsat en pulje på godt 165 millioner kroner, der over en fireårig budgetperiode skal fordeles efter en stram prioritering.